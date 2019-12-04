Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM 8,8 тыс. жителей Ростовской области справят новоселье. Обеспечить население новым жильём взамен ветхого региональные чиновники обещают до конца 2024 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря.

Предполагается, что расселение жильцов аварийного фонда выльется в сумму, превышающую 9 млрд рублей. Участниками программы станут дончане, чьи дома признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года.

«За 2019−2020 годы из аварийного жилищного фонда площадью около 29 тысяч кв. метров переселят более 760 семей. На эти цели будет направлено более 1,3 млрд рублей», — сказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

ИА REGNUM ранее сообщало, что около 5 млн рублей получит Ростов-на-Дону на расселение аварийного жилья. К средствам региональной казны будет добавлено почти 4 млн рублей выделено из муниципального бюджета. Указанной суммы хватит на переселение трёх семей из квартир одного из ветхих многоквартирных домов.

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