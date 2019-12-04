Москва, , 14:12 — REGNUM Самыми посещаемыми городами мира в 2019 году стали Гонконг, Бангкок, Лондон, Макао (Китай) и Сингапур. Они заняли первые позиции в рейтинге «Top-100 City Destinations» компании Euromonitor International, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также в десятке лидеров Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул. Турецкая Анталья оказалась на 12-м месте, Хургада (Египет) — на 63-м месте. Москва и Санкт-Петербург заняли в мировом рейтинге 45-ю и 59-ю строчки соответственно.

Замыкают топ-100 самых посещаемых городов мира Порту (Португалия), Родос (Греция), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Краби (Таиланд) и Бангалор (Индия).

Как сообщало ИА REGNUM, самым посещаемым туристами из городов мира по итогам 2018 года стал Бангкок.

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