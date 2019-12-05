Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве появится промышленный комплекс по производству космических аппаратов (КА). Соответствующий статус присвоен АО «Корпорация «ВНИИЭМ», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка предприятия в 2018 году составила 847,3 млн рублей на 1 га территории. Всего оно занимает площадь в 8,5 га. За счет нового статуса АО «Корпорация «ВНИИЭМ» сократит выплаты налога на прибыль с 17% до 12,5%, налога на имущество до 50% от исчисленной суммы и земельного налога до 20% от суммы исчисленного. Также снизится размер арендной платы.