Москва, , 14:02 — REGNUM Редчайший советский микроавтобус ЗИЛ-3207 (118) «Юность» большой коллекционной ценности выставлен на продажу в Москве. Объявление о его продаже размещено на российском сайте «РетроМаркет».

Микроавтобус ЗИЛ-3207(118) “Юность” «РетроМаркет»

Стоимость микроавтобуса 7 млн рублей. Одной из причин столь высокой цены является малый тираж машины. Всего с конвейера сошло 30 микроавтобусов ЗИЛ с индексом «3207». Выпускался же он с 1991 по 1998 год. Сколько таких автомобилей дожили до наших дней — неизвестно.

Ранее такие машины были в автопарке Министерства обороны, КГБ, гараже особого назначения и других государственных ведомств.

Пробег выставленного на продажу автомобиля составляет 54 тыс. км. Количество мест в машине 16+1.

В качестве силового агрегата у машины бензиновый 125-сильный мотор объем 7 л, который сочетается с автоматической трансмиссией. Передняя подвеска у автомобиля независимая на пружинах, а задняя зависимая рессорная.

Напомним, с 1 марта 2020 года в РФ вступит в силу ГОСТ для редких и классических машин. Его введение стало необходимым в связи с тем, что нормативы на автомобили, произведённые в 1940-х годах в США или в 1950-х в СССР, не соответствуют современным нормативам.

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