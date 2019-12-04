Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект об уточнении правил программы «амнистии капитала», вводящий неприкосновенность поданных в ее рамках деклараций, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

В частности, законопроект дополняет Уголовно-процессуальный кодекс новыми нормами, которые прямо устанавливают, что декларации, которые подают граждане в рамках программы «амнистии капитала», не могут использоваться в качестве аргументов и доказательств при рассмотрении уголовного дела.

Законопроект также устанавливает запрет изымать такие декларации в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Программа «амнистии капитала» проходит в РФ уже в третий раз и продлится до 1 марта 2020 года. Eе задачей было вернуть выведенный за пределы РФ капитал — в ответ закон обещал «прощение» всех задекларированных средств и имущества и отказ от преследования предпринимателей в части вопросов получения этого капитала и имущества.

Между тем на практике суды стали прибегать к изъятию таких спецдеклараций и использовать их в качестве доказательств уголовных преступлений, так как нормы УПК напрямую не запрещают этого делать. В связи с этим, депутаты Госдумы прописывают четкий запрет изымать и использовать такие декларации при судопроизводстве. О необходимости обеспечить неприкосновенность спецдеклараций ранее заявил и президент РФ Владимир Путин.

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