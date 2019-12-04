Москва, , 13:49 — REGNUM Законопроект о запрете доступа коллекторам к долгам граждан за ЖКХ актуален, поскольку страдают люди, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова депутата Госдумы.

«Коммунальные службы могут взыскивать накопленную просроченную задолженность жильцов через суд. Но это сложно, долго и дорого. В желании упростить и ускорить досудебное взыскание, коммунальщики иногда обращаются к коллекторам, которые давно набили руку в выколачивании долгов.

С июня 2019 года доступ коллекторов к этой сфере был закрыт, был принят закон, по которому долги за услуги ЖКХ нельзя продавать. Но лазейка тут же была найдена, поскольку закон не запрещал работу по агентской схеме. Теперь новый законопроект, если он будут принят, сможет закрыть и такую возможность.

Коллекторский бизнес может потерять большой потенциальный рынок, ведь долги по ЖКХ уже почти достигли 550 млрд рублей. Даже десятая часть от этого объема представляет интерес для профессиональных выбивальщиков долгов. Действуют они настойчиво и жестко.

Однако при всей важности проблем с неплатежами за коммунальные услуги, создавать новые очаги социальной напряженности в такой чувствительной для граждан сфере местным и федеральным властям совсем ни к чему. Это дает высокие шансы, что такой закон будет принят», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за ЖКХ.

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