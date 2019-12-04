Екатеринбург, 4 декабря 2019, 13:46 — REGNUM Порядка 20 тысяч жителей Свердловской области рискуют встретить Новый год с арестованными счетами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
В компании пояснили, что именно такое количество судебных приказов энергетики намерены отправить в службу судебных приставов. Перед наступающим Новым годом задолженность свердловчан за энергоресурсы составляет более одного миллиарда рублей.
Напомним, что в компании предлагают оплатить долги без пени и дают возможность выиграть приз. Для этого организована акция «В Новый год — без долгов!».
Отметим, что каждому участнику акции будут списаны пени.