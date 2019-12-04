Москва, , 13:45 — REGNUM Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многофункциональный комплекс Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити», сообщает пресс-служба управления.

Объект расположен в Пресненском районе столицы по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2. В здании 79 этажей, их площадь составляет 186 146 квадратных метров. В комплексе 848 апартаментов и четырёхуровневый паркинг на 1,7 тыс. мест для автомобилей.

Отмечается, что это здание — первая очередь комплекса. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов назвал «Москва-Сити» «уникальным обособленным градостроительным проектом столицы». Управление Росреестра проводит, по его словам, «предварительные проверки, чтобы обеспечить своевременное внесение сведений об объекте в Единый государственный реестр недвижимости».