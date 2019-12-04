Москва, , 13:45 — REGNUM В декабре 2019 года и первой половине января 2020 года Минфин РФ планирует направить 195,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении федерального ведомства.

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Уточняется, что ежедневный объём закупок, операции по которым будут проводится с 6 декабря по 14 января, составит 9,3 млрд рублей. К этому объёму каждый день будут добавляться ещё 2,8 млрд рублей «докупок». Они компенсируют выпавшие объёмы плановых закупок из-за действия моратория Банка России на интервенции в августе-декабре 2018 года.

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Добавим, что согласно прогнозу Минфина, в декабре 2019 года дополнительные доходы бюджета от нефти составят 201,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярные закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в августе 2018 года, Центробанк возобновил с 15 января 2019 года.