Москва, , 13:40 — REGNUM С января по октябрь 2019 года в России объем продаж новых иномарок уменьшился в годовом выражении на 3,5% и составил 968, 5 тыс. авто. Об этом 4 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самыми популярными иномарками в РФ являются автомобили бренда KIA. За десять месяцев текущего года объем проданных автомобилей этого бренда составил 174 тыс. единиц, что почти на 4% меньше прошлогоднего результата, когда было продано 180,6 тыс. иностранных легковушек.

Вторую строчку этого списка занимает Hyundai. За десять месяцев 2019 года в России было реализовано 139 тыс. иномарок этой компании. Это на 2,8% ниже результата прошлогоднего уровня.

На третьей строчке расположились модели французского автопроизводителя Renault с результатом 112,3 тыс. машин (+5,3%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно марки Volkswagen (87 870 ед.) и Toyota (80 857 ед.).

Напомним, по итогам десяти месяцев текущего года больше всего иномарок было перепродано на вторичном рынке Московской области. За отчётный период своих владельцев в Подмосковье поменяли 3,3 млн иномарок.

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