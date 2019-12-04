Уфа, , 13:42 — REGNUM 600 миллионов рублей планируют выделить в 2020 году на реализацию программы «Башкирские дворики» в Уфе. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы, в следующем году в рамках данной программы будут отремонтированы 35 дворов 162 многоквартирных домов. Еще 12 дворовых территорий включены в резерв.

Отмечается, что средства на ремонт дворов будут выделены из бюджета Башкирии, при софинансировании Уфы и собственников квартир этих домов.

В настоящее время идет прием заявок на включение уфимских дворов в программу «Башкирские дворики» на период 2021—2024 годы.