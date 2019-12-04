Москва, , 13:31 — REGNUM Для качественной оценки эксперимента по налоговому режиму для самозанятых необходимо распространить его не только на регионы-доноры, но и на другие субъекты РФ — по одному в каждом округе страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта о распространении режима самозанятых еще на 19 регионов во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Правильно было бы эксперимент в том числе распространить на регионы-реципиенты. И чтобы это было более объективно, исходя из нашей географии в том числе. Один регион на Дальнем Востоке, один — в Сибири, один — на Кавказе, и в Южном федеральном округе. Мы же хотим с вами понять истинную картину ситуации», — заявил Володин.

По его словам, Госдуме следует рассмотреть соответствующее постановление при обсуждении законопроекта в третьем чтении завтра, 5 декабря.

Ранее авторы инициативы специально предлагали распространить налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года только на регионы-доноры и субъекты РФ, на территории которых находятся города-миллионники. Расширять эксперимент на другие регионы профильный комитет Госдумы отказался, аргументировав это тем, что правительство намерено оценить итоги эксперимента в 2019 году в Москве, Московской области, Калужской области и Татарии и затем, если они окажутся положительными, ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране с 1 июля 2020 года.

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