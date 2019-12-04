Сеул, , 13:34 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее увеличился объем выработки атомной и возобновляемой энергии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей представителей энергетической корпорации Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Согласно опубликованным данным, в период с первого по третий квартал года объём выработки атомной энергии увеличился на 17,8%, до 114 023 ГВт⋅ч, электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии, — на 6,3%, до 28 337 ГВт⋅ч.

Специалисты отмечают, что объём выработки электричества при помощи возобновляемых источников энергии увеличился благодаря строительству новых «зеленых» источников, а объём атомной энергии — благодаря запуску приостановленной атомной электростанции.

Тем не менее, объем выработки электроэнергии при помощи угольных электростанций, напротив, сократился на 6,5%, до 169 738 ГВт⋅ч, при помощи газовых электростанций — на 9,18%, до 104 649 ГВт⋅ч.

Известно, что сокращение объёмов выработки электроэнергии при помощи угольных электростанций напрямую связано со специальными мерами правительства по сокращению объемов мелкодисперсных частиц в воздух.

Отметим, что в ноябре 2019 года правительство Южной Кореи объявило о мерах по борьбе с мелкой пылью, согласно которым будет приостановлена работа 8−15 угольных электростанций. Оставшиеся угольные электростанции продолжат работать на 80% мощности.

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