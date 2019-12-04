Москва, , 13:51 — REGNUM В Москве на улице Александра Солженицина избит водитель автобуса за то, что не пропустил внедорожник. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший обратился в полицию, где сообщил, что, выполняя рейсовую поездку на улице Александра Солженицина, был «подрезан» внедорожником. Водитель был вынужден остановиться. После этого к кабине водителя подошёл неизвестный и нанёс ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. После этого нападавший ударил локтем руки по зеркалу заднего вида автобуса и разбил его.

При помощи проверочных мероприятий сотрудники полиции на Каширском шоссе задержали подозреваемого — 39-летнего жителя столицы. Злоумышленник пояснил, что начал конфликт, потому что водитель автобуса не уступил ему дорогу. По данному факту возбуждены два уголовных дела по статье 116 УК РФ («Побои») и 214 УК РФ («Вандализм»).

Читайте ранее в этом сюжете: Серьезное ДТП в Подмосковье: семеро пострадавших