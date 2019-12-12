Москва, , 05:22 — REGNUM Казалось бы, налоговая нагрузка на каждого гражданина России невелика, обычно говорят о тех самых 13% НДФЛ, который в России невелик по сравнению с другими странами. О том, почему, рассуждая о налогах в России, к НДФЛ стоит прибавить массу других поборов, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Андрей Костин Kremlin.ru

Сравнивать Россию с другими, развитыми и не очень развитыми странами, можно только учитывая реальную картину происходящего в стране. А то, что творится с доходами большинства населения России, оптимистичной ситуацией никак не назовешь. Любой мониторинг различных секторов экономики показывает неутешительную картину: бедных становится больше, средний класс исчезает, неравенство растёт.

Налоговая политика Минфина становится в этом смысле существенным фактором, а стратегия этого ведомства ответственна за создавшееся положение. К 13% НДФЛ, которые платит работающий гражданин РФ, стоит сразу прибавить 30% социальных отчислений, которые, как считается, перечисляет «только работодатель». Но ведь работодатель не смог бы перечислить эти соцвыплаты, если бы работник на него не пахал, а значит, перечисляет-то их, может, и работодатель, но формирует сотрудник. Таким образом, если работник на руки получает, скажем, 35 тысяч, отчисляя при этом около 15 тысяч, то его зарплата по отчетности предприятия указывается как 50 тысяч.

Так что не стоит удивляться при виде статистики средних зарплат с ее невиданными в реальности цифрами: это как раз о таких показателях и идет речь. А ведь впереди жителя России, получившего свои кровные 35, ждет встреча с покупкой товаров и оплатой НДС. Может быть, стоит повнимательнее присмотреться к идее главы ВТБ Андрея Костина и задуматься о том, чтобы предоставить налоговые льготы гражданам, чей доход не дотягивает до 20 тысяч? Ведь таких людей в нашей стране могут оказаться десятки миллионов, но почему-то эта мера вызывает серьезное неприятие у Минфина и главы российского правительства.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Регрессия и прогрессия: несправедливая налоговая нагрузка для россиян».