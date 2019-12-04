Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM Картельный сговор выявлен при проведении закупки на оказание услуг по информационному сопровождению администрации Ростова-на-Дону. Решение регионального УФАС России суд признал законным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Указано, что городское управление информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ вступило в сговор с ООО «Деловое сообщество» при проведении закупки. В частности, руководство медиапроекта было в курсе «формирования ценового предложения» и имело «доступ к закупочной документации до её официального опубликования», нарушив законы «О контрактной системе…» и «О защите конкуренции». При этом «Деловое сообщество» нарушило условия контракта, освещая деятельность ростовских чиновников исключительно в интернете. Часть документов компании содержит неточности в датах, что вызывает сомнение в их достоверности.

«Действия управления информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ администрации Ростова-на-Дону привели к ограничению конкуренции», — сказали в УФАС.

ИА REGNUM напоминает, что медиапроект «Деловое сообщество», получивший в 2018 году миллионы за пиар городских властей, был закрыт в начале 2019 года. О причинах не сообщается.

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