Москва, , 13:17 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года в России было реализовано 72 659 подержанных машин компактного класса (А-сегмент), что на 6,3% меньше результата перепродаж прошлого года. Об этом 4 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным экспертов, в России компактные авто занимают 1,1% в объеме рынка автомобилей с пробегом. Лидером среди автомобилей А-сегмента на вторичном автомобильном рынке является южнокорейская модель Daewoo Matiz. За отчетный период её перепродажи сократились почти на 4%, до 33 500 штук.

Вторую строчку данного рейтинга занимает отечественная «ОКА». За десять месяцев перепродажи этой модели снизились до 19 043 единиц.

Тройку лидеров топа подержанных машин А-сегмента замыкает модель KIA Picanto с результатом 6412 автомобилей, это не намного отличается от прошлогоднего результата (6402 ед.).

На четвёртом и пятом местах расположились соответственно американская модель Chevrolet Spark (3880 ед.) и французская модель Peugeot 107 (1515 ед.).

Напомним, по итогам первых десяти месяцев нынешнего года самые большие продажи подержанных машин российских марок были зафиксированы в Краснодарском крае. С января по октябрь нынешнего года в этом регионе было продано 64,7 тыс. отечественных машин с пробегом.

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