Варшава, , 13:08 — REGNUM Выделение города Варшавы из Мазовецкого воеводства в отдельный регион в настоящее время находится в стадии идеи. Ни один законопроект по этому поводу не разрабатывается. Об этом заявил в интервью радио RMF FM Мазовецкий воевода (губернатор) Константин Радзивилл.

«Это пока в стадии идеи. Я не говорю, хорошая идея или плохая, потому что это вообще не моя роль в данный момент. Напротив, я думаю, что есть много аргументов в пользу разделения Мазовии на Варшаву и все остальное. Есть, конечно, и противоположные аргументы, — приводит слова Радзивилла «Польское радио».

По словам воеводы, добиваться выделения Варшавы из Мазовецкого воеводства, — не его задача. Он является только исполнителем политики государства, и, если такое решение будет принято, ему придётся его выполнять. Губернатор подчеркнул, что, если бы было вынесено решение о разделении Варшавы и Мазовии, следовало бы предварить его серьезным анализом на основе фактов, а не эмоций.

Идею о выделении Варшавы из Мазовецкого воеводства в отдельный регион выдвинул лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский на партконференции в Седльце в начале сентября. По его словам, высокие доходы в столице завышают статистику доходов жителей Мазовецкого воеводства, что негативно влияет на получение дотаций от Евросоюза.