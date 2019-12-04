Варшава, , 13:05 — REGNUM В Варшаве начал работу новый сайт общественного транспорта, который обошёлся городу в слишком большую сумму, хотя и основан на бесплатной платформе. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на бумажное издание Super Express.

Городские власти объявили тендер на создание сайта общественного транспорта. На него были поданы три заявки. Одна из заявок была подана слишком поздно, поэтому соревновались только две. Это были фирмы Inovatica с предлагаемой ценой 528 тысяч злотых (около 135 тысяч долларов) и MobileMS, которая оценила свой проект в 1,124 млн злотых (290 тысяч долларов).

Реальной борьбы не было, поскольку Inovatica отозвала своё предложение. В итоге победила MobileMS, создавшая свой сайт на бесплатной системе управления контентом.

Формально, компании Inovatica и MobileMS юридически никак не связаны и конкурируют друг с другом на рынке. Но, как установили журналисты Super Express, их связывает один человек — Богумил Зенба, который в 2014 году был совладельцем MobileMS, а сейчас является генеральным директором Inovatica.

Как отмечает журнал, «пользователи жалуются на отсутствие интуитивной поисковой системы остановки, система перенаправляет на другое приложение, нет возможности увеличить карту маршрутов автобусов и трамваев». Исполнитель, в свою очередь, утверждает, что миллион злотых — это невысокая цена, поскольку в эту сумму входит не только работа программистов и поддержка сайта, но и «риск огромных штрафов за каждый час сбоя».