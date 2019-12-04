Москва, , 12:57 — REGNUM Российская валюта продолжает демонстрировать скромную динамику и низкую волатильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар слегка снижается в первой половине сессии 4 декабря, но пока удерживается над уровнем 64 руб. Несмотря на уклонение от рисков, российская валюта проявляет стойкость, что во многом объясняется общим снижением привлекательности доллара из-за недавних агрессивных твитов Трампа, который в очередной раз посетовал на высокий курс национальной валюты.

Также некоторую поддержку рублю оказывают попытки возобновления роста на рынке нефти, обусловленные благоприятным отчетом API, который отразил сокращение запасов сырой нефти в США на 3,7 млн баррелей. Теперь участники рынка надеются, что официальный релиз тоже не подведет и покажет падение запасов более чем на прогнозируемые 1,5 млн баррелей. Кроме того, участники рынка вдохновляются спекуляциями на тему того, что страны ОПЕК+ продлят сделку на весь следующий год.

В целом текущая динамика рубля на данном этапе выглядит нейтрально. Российская валюта проявляет стойкость перед внешними потрясениями как раз на сочетании двух вышеперечисленных факторов — слабости доллара на Форексе и стабилизации цен на нефть.

Так, изменение направления движения одного из этих активов способно ослабить позиции «россиянина». Даже в случае очередного тестирования уровня 64 руб. пара вряд ли сможет закрепиться под этой отметкой, учитывая растущую напряженность между США и КНР, которая может вылиться в полномасштабное бегство из рисковых активов, к коим относится и рубль», — считает эксперт.

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