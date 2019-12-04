Киев, , 12:54 — REGNUM Экспертами из Нидерландов проведут экологическую экспертизу украинских портов, чтобы оценить состояние внедрения международных стандартов, сообщил 4 декабря исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Чиновник, недавно назначенный на пост, заявил, что за довольно небольшое время работы в ведомстве он услышал наибольшее количество жалоб по работе инспекторов именно в портах Украины. В частности, о коррупции во время проверок морских судов говорят все.

«И надо честно сказать, что так, наверное, и есть. Международная торговля — это лакомый кусок для взяточников. С другой стороны, есть и откровенные нарушения и абсолютный нигилизм со стороны субъектов хозяйствования. Кто здесь прав и как добиться выполнения экологического законодательства?», — задается вопросом Фирсов.

Соответственно, добавил чиновник, в этой сложной ситуации Украине поможет «международный арбитр».

«Эксперты из порта «Роттердам» помогут оценить состояние внедрения международных стандартов в трех портах Украины и обозначат необходимые изменения для экологического законодательства… После реализации этого проекта появятся прозрачные и эффективные процедуры проверок по лучшим мировым стандартам, и начнется имплементация необходимых изменений», — проинформировал Фирсов.

ИА REGNUM напоминает, что за 10 месяцев 2019 года, согласно официальным данным, перевалка грузов в украинских портах составила 129,8 млн тонн, что более чем на 20% превысило прошлогодние показатели. В администрации морских портов Украины подчеркивают, что это максимальная положительная динамика увеличения перевалки за последние 6 лет.