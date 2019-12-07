Владивосток, , 17:11 — REGNUM Еще 13 лет назад президент РФ Владимир Путин потребовал навести порядок на границе и особенно в таможенных органах. Почему наведение порядка продолжается аж по сей день, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Частная собственность вовсе не равна процветанию Валентина Андреева © ИА REGNUM

Тяжело что-то упорядочить там, где беспорядок является условием чьей-то прибыли. Вот и недостатки системы контроля, которые обнаруживаются на пропускных пунктах российской границы, зачастую становятся такими прибыльными лазейками для частных структур. Особенно остро эта проблема стоит, разумеется, в удаленных от центра регионах. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов решил посвятить специальное обращение проблемам пунктам пропуска Приморского края.

Действительно, все 5 действующих автомобильных пунктов пропуска через границу находятся в удручающем состоянии, один из них из-за этого даже решено закрыть. С учетом того, что расстояния в Приморском крае огромные. а торговля с соседним Китаем довольно интенсивна, каждый такой прокол существенно влияет на конкурентоспособность российских товаров, больно бьет по производителю, и добавляет неустройств на оставшиеся пункты. А там, где беспорядок, там образуется дополнительная возможность для хитрецов и ловкачей. Хуже всего, если, по словам Путина, «таможенные органы и представители бизнес-структур сливаются там в экономическом экстазе». Президент РФ употребил изящное выражение для обозначения элементарного подкупа, но суть от этого не меняется.

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