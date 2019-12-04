Москва, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев присудил премии правительства России в области науки и техники за 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Согласно документу, лауреатами премий в 2019 году стали 131 ученый, в их числе 11 академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук, 64 доктора наук и 26 кандидатов наук.

Размер премии за выдающиеся заслуги перед государством составляет 2 млн рублей каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, российским предприятиям присуждены премии правительства РФ в области качества за 2019 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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