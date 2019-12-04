Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил сроки завершения первого этапа создания аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе: январь — февраль 2020 года. Об этом он заявил журналистам 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, Минобороны РФ приняло принципиальное решение о передачи земель Ленобласти под аэропорт. Однако документально это решение пока не подтверждено, и администрация ожидает получить весь пакет документов, который нужен для регистрации земельного участка.

«Что касается предпроектный работ, то дальше всех продвинулся «Евросиб». Несколько недель назад встречался с Никитиным (Дмитрий Никитин, глава компании, — прим. ред.), он представил несколько вариантов развития, в том числе расчеты по затратам, но для начала нам нужно пройти первый этап — оформить земли в собственность для того чтобы гарантировать инвестору реализацию проекта», — сказал Дрозденко.

Из-за бюрократических проволочек первый этап затянулся, но глава региона надеется, что он завершится в январе — феврале месяце 2020 года.

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Напомним, военный аэродром «Сиверский» с 1937 года эксплуатировался в интересах обороны страны. В настоящее время аэродром передается в распоряжение Ленинградской области. Власти региона рассчитывают, что аэропорт «Сиверский» будет ориентирован на обслуживание грузовой и частной авиации, но надеются в будущем создать здесь базу для бюджетных перевозчиков.

Компания «Евросиб», которая выступает инвестором проекта, представила «дорожную карту» по запуску нового аэропорта.

Вторым этапом развития проекта аэропорта «Сиверский», по замыслу властей, должно стать оказание услуг частной авиации с появлением стоянки для бизнес-джетов. Третьим этапом — создание базы для бюджетных авиакомпаний-лоукостеров.

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