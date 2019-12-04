Симферополь, , 12:46 — REGNUM Новым министром экономического развития Крыма будет бывший заместитель руководителя министерства финансов РК Дмитрий Шеряко. Об этом на своей странице в Facebook 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Пост министра экономики назначен Дмитрий Иванович Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики», — сообщил Аксёнов.

Соответствующий указ о назначении министра опубликован на официальном портале правительства РК.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественница Шеряко на посту министра экономического развития Крыма Людмила Бланк написала заявление об увольнении по собственному желанию в начале октября. В декабре 2018 года она сменила на посту Наталью Чабан, которая также была отправлена в отставку после заявления по собственному желанию. До этого министерство возглавляли Андрей Мельников, Валентин Демидов, Николай Коряжкин и Светлана Верба. Большинство из них не проработали больше года в должности.

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