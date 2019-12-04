Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об отсутствии в настоящий момент потенциального претендента на промышленную площадку закрытого летом 2019 года автомобильного завода «Форд» во Всеволожске. Об этом губернатор заявил журналистам 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, сейчас заинтересованного в этой территории инвестора нет, и власти Ленобласти возлагают некие надежды на руководство корпорации «Форд» в поиске такого инвестора.

«Любой бизнесмен старается, чтобы всё, что от его бизнеса осталось, хорошо пристроить за деньги. Это может затянуться и, в результате как в русской поговорке, скупой платит дважды», — подытожил он.

Губернатор высказал надежду на то, что в компании примут правильные менеджерские решения относительно бывшего завода.

В 2018 году всеволожский завод «Форд Соллерс» произвёл 15 345 машин Ford Focus и Mondeo. Предприятие получило 1 млрд 239 млн рублей чистой прибыли. Однако летом в 2019 году оно закрылось, вместе с еще несколькими заводами «Форда» в Татарии.

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