Чебоксары, , 12:29 — REGNUM Республиканский бюджет Чувашии по итогам 11 месяцев исполнен по доходам в размере 50,7 млрд рублей, расходам — почти 43,5 млрд рублей, профицит превысил 7,241 млрд рублей. Такие данные приводит минфин Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 1 декабря в республиканский бюджет поступило 50 731,7 млн рублей, что на 16,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 2,4% и достигли 27 609,8 млн рублей.

Объем поступлений налоговых доходов составил 26 531,5 млн рублей. Это 2,2% выше уровня января-ноября 2018 года. В том числе поступление НДФЛ составило 8 396,1 млн рублей (+4,4%), акцизов — 3 977,5 млн рублей (+14,8%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 2 649,5 млн рублей (+16%).

Из федерального бюджета Чувашия получила 20 452,7 млн рублей, что на 29,3% выше соответствующего прошлогоднего периода.

На 1 декабря расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 43 490,7 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 7,241 млрд рублей.

Отметим, что ранее Госсовет Чувашии принял проект закон о бюджете на 2020 год. Согласно документу, доходы консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в объеме 63,8 млрд рублей, расходы — 63,6 млрд рублей. Значительные вложения предусматриваются в развитие сельского хозяйства, ЖКХ и решение экологических вопросов.

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