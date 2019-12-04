Москва, , 12:35 — REGNUM На сегодняшний день в Москве 70% промзон либо реорганизовано, либо по ним ведется разработка градостроительной документации, заявил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодня практически 70% производственных территорий либо реорганизованы, либо находятся в стадии реорганизации, либо по ним ведется разработка градостроительной документации», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что с начала 2011 года на производственно-коммунальных территориях введено более 20 млн кв. метров недвижимости. С начала этого года введено 3,87 млн кв. метров. В качестве примеров такой работы, чиновник назвал реорганизацию территорий заводов ЗИЛ и «Серп и Молот».

Ранее чиновник заявил, что Москва перевыполнила план по вводу жилья, а кроме того выполнила региональные показатели нацпроекта «Жилье и городская среда», заложенные на 2019 год.

Подробности читайте здесь: Москва уже перевыполнила годовой план по вводу жилья