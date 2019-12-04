Киев, , 12:28 — REGNUM 3 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2359−1, который освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки природного газа.

Соответствующее решение поддержали 328 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 4 декабря, в пресс-службе Кабинета министров уточнили, что сейчас это имущество находится в госсобственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

В правительстве подчеркнули, что принятый законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга госкомпании «Нафтогаз Украины» в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что окончательное завершение анбандлинга компании ожидается во второй половине декабря. В Киеве направили пакет документов в секретариат Энергосообщества, для завершение процедуру власти Украины должны получить согласования и от европейского регулятора.

На Украине рассчитывают, что новый оператор ГТС сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.