Москва, , 12:27 — REGNUM Выделение 27 млрд рублей на развитие футбольной инфраструктуры предусмотрено Министерством спорта РФ в рамках программы «Спорт — норма жизни». Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков 4 декабря на пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что в проекте есть несколько уровней по созданию условий для массового спорта, развития футбола и хоккея. До 2024 года будет выделено 27 млрд рублей на строительство футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и организацию турниров.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Спорт — норма жизни» является частью национального проекта «Демография», рассчитанного на 2019−2024 годы.

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