Нур-Султан, , 12:20 — REGNUM Власти Казахстана стремятся построить собственную экономическую модель, опираясь на принципы демократии. Об этом 4 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

Глава государства отметил, что в республике действуют 3500 неправительственных организаций, которые получают поддержку со стороны власти. Еще одним признаком демократии, считает Токаев, является появление Национального совета общественного доверия, который стал консультативным органом для президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−6 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом ФРГ. В рамках поездки запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

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