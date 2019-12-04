Москва, , 12:20 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 10 декабря 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск банка «Траст» к ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» из Зеленограда, в числе владельцев которой компания, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах. Ответчик работает на рынке производства кондитерских изделий более 12 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для иска послужила задолженность, размер которой не сообщается. В октябре банк уже пытался обанкротить фабрику, но иск вернули из-за недочётов. В этот раз дело принято к производству. Арбитражного управляющего предложено выбрать из союза арбитражных управляющих «Возрождение» (Москва).

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2002 года в Зеленограде. Его уставный капитал — 12 млн рублей, директор — Сергей Силин. Владельцы — международная коммерческая компания «Оризн Кампэни. Эс. Эй» (Сент-Винсент и Гренадины — независимое государство в Карибском море) и ООО «Рост инвестиции» (с 2018 года владеет 50% доли, на 100% принадлежит банку «Траст»). На фабрике работают более 200 человек. У ООО имеется 50% доли в складском ООО «Фрегат логистик» из Московской области. Второй совладелец складского ООО — кондитерская фабрика «А. Даниэль» (владелец — Владимир Гамулецкий). В свою очередь «Фрегат логистик» — единственный владелец торговой компании по продаже сахара, шоколада, кондитерских изделий ООО «Глобал трак трейдинг».