Киев, , 12:13 — REGNUM Заявления украинской власти о дешевых кредитах для тех, кто вернется работать на Родину — это «некомпетентный бред», заявил 4 декабря украинский эксперт Борис Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся», цель которой вернуть украинцев из-за рубежа. Первый этап программы — возможность получить доступные кредиты на собственное дело: 5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум2 рабочих места, 7%для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создаст новых рабочих мест и 9%для уже работающего бизнеса, который имеет выручку25−50 млн грн.

«Так это не работает в экономике. Не может отличаться в разы процентная ставка по кредитам для различных групп бизнеса», — комментирует инициативу Кушнирук.

По его словам, такую политику не будет поддерживать действительно независимый центральный банк, и еще меньше возможностей для этого у правительства.

«Не знаю, кто там в окружении Зеленского генерирует подобные «гениальные» идеи, но они того же уровня компетентности, как и зарплата учителей в 4000 евро», — заявил эксперт.