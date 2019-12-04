Москва, , 12:10 — REGNUM Ситуация по «Северному потоку — 2» выглядит достаточно ясной. Экономические интересы Германии и шире старой Европы вошли в противоречие с позицией США, которые по-прежнему пытаются играть роль единственного глобального лидера, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.

«Cеверный поток — 2» необходим не только России, но и Германии. При этом европейские инвесторы еще имеют возможность заработать на росте котировок акций «Газпрома», справедливая цена одной акции около 640 руб., сегодня на Мосбирже за акции газового холдинга дают 249 руб.

Естественно новые санкции ударят по экономическому сотрудничеству России и Германии. Россия вряд ли оставит недружественный шаг без внимания, и вероятно ответит зеркально.

Новый виток санкционной войны выгоден только США и их союзникам в Восточной Европе, прежде всего, Украине.

Важно отметить, что есть страны, например, Израиль, которые уничтожают террористов в любой точке мира и не сильно переживают, что об этом думают другие. Данная практика очень эффективна.

Когда речь идет о национальной безопасности, все остальные моменты уходят даже не на второй, а на третий план», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка властей Украины позиции США по «Северному потоку — 2» неприемлема, это ставит под вопрос помощь Киеву со стороны ЕС.

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