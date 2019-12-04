Тбилиси, , 12:07 — REGNUM

Мэр Тбилиси Каха Каладзе утверждает, что после завершения начатой его правительством реабилитации столичного транспорта система городского транспорта Тбилиси будет одной из лучших в Европе. Об этом он заявил на заседании правительства 4 декабря.

По словам мэра, планируется завершение реабилитации метрополитена, которая немного затягивается, но после окончания это будет самый безопасный и удобный вид транспорта, и никому на голову больше не будет падать потолок, как это случилось в январе прошлого года на станции метро Варкетили.

До конца будет доведена начатая замена городских автобусов, и вместо старых, завезенных еще при Саакашвили «желтых» автобусов на всех марштурах в Тбилиси будут курсировать новые автобусы марки MAN или ISUZU.

В планах мэрии и службы городского транспорта — и замена нынешнего парка микроавтобусов. По этому вопросу пока ведутся переговоры с компанией-перевозчиком, но столичные власти надеются, что совместно найдут пути решения стоящих перед компанией проблем и достигнут договоренности по замене микроавтобусов на новые машины.

По информации Каладзе, продолжится и реформа такси, которую в мэрии считают успешной и собираются перейти к следующим ее этапам.

«Могу похвастаться, что после этих реформ у Тбилиси будет один из лучших транспортов в Европе», — заявил Каха Каладзе.