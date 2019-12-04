Москва, , 12:09 — REGNUM Работу коллекторских агентств в РФ следует запретить хотя бы временно — их функции могут выполнять судебные приставы, и тогда все будет в рамках закона. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

По его словам, ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») подчеркнул, что коллекторские агентства и частные коллекторы нашли очередную лазейку в законе и теперь заключают агентские договоры, по которым «пытаются все равно заниматься своей безобразной коллекторской деятельностью».

«Коллекторскую деятельность в РФ нужно как минимум временно запретить. Есть служба судебных приставов, есть Гражданский кодекс. Только в рамках судопроизводства можно устанавливать, кто прав, а кто виноват, и, используя законом установленные процедуры, дальше взыскивать средства с должника. Тем более сегодня служба судебных приставов наделена достаточными полномочиями», — заявил Нилов.

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