Киев, , 12:03 — REGNUM На Украине в трех областях страны, а также в Киеве, остаются проблемы с подключением к отоплению, сообщает 4 декабря украинское министерство развития общин и территорий.

Ведомство уточняет, что проблемы имеют место в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, в первом случае нет отопления в двух учебных учреждениях, находящихся на реконструкции; в Светловодске Кировоградской области не отапливаются восемь жилых домов и одно учебное заведение; а в Решетиловском районе Полтавской области без тепла находятся 13 образовательных учреждений. В Киеве без тепла сейчас остаются четыре жилых дома.

ИА REGNUM напоминает, что самая критическая ситуация на старте отопительного сезона сложилась в Светловодске — сначала из-за долгов за газ в населенном пункте долго не могли начать отопительный сезон, а когда котельные заработали, начали рваться трубы. В городе объявили чрезвычайное положение, в конце ноября в городе без отопления мерзли порядка 13 тыс. человек.