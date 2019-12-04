Пекин, , 11:57 — REGNUM Китай ожидает увеличить парк гражданских грузовых самолетов до 723 единиц к 2038 году, то есть в 3,5 раза относительно 2018 года, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Среди 723 самолетов будет 174 тяжелых, 219 средних широкофюзеляжных и 330 узкофюзеляжных машин, говорится в докладе «Перспективы рынка гражданских воздушных судов в Китае», опубликованном Авиационной промышленной корпорацией Китая.

В докладе также отмечается, что Китай переживает стремительный рост парка гражданских грузовых воздушных судов в последние 20 лет. Китай планирует иметь к тому времени одну или две крупные грузовыме авиакомпании, а доля перевозок, приходящихся на них, должна составить 55% к 2038 году, с 44,8% в 2018 году.

Отметим, что в 2018 году Китай имел 161 гражданское грузовое воздушное судно, что на 13 больше, чем годом ранее.