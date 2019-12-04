Барнаул, , 11:56 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о намерении полностью запретить коллектором работать с долгами граждан за ЖКХ, пояснил, что в данном случае неизбежно возникнут проблемы:

«В информации о том, что в Государственной думе планируют разработать законопроект, чтобы окончательно закрыть доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуг, к сожалению, собраны разные темы. Есть тема коллекторских агенств. Они и сейчас не имеют доступа к долгам ЖКХ.

Другая тема это — использование статуса платежного агента. Здесь возникают проблемы вознаграждения «агента», и без отдельного договора с управляющей организацией ЖКХ это не реально. А то, что касается информирования граждан о долгах, то это и сейчас не возбраняется законом, если это не разглашает персональные данные.

А уж вопрос о том, что платят за должников жители других квартир, то это не точно. Добросовестный плательщик никогда не платит за должника, просто для выполнения работ по текущему содержанию жилья приходится управляющей компании или ТСЖ обходиться теми средствами, которые поступили на счет. Тем самым как бы создается ситуация, когда добросовестные плательщики, по сути, кредитуют УК (ТСЖ) в надежде, что должники погасят долги.

Мне в нашем ТСЖ как председателю приходилось пару раз обращаться к добросовестным плательщикам с просьбой оплатить текущее содержание жилья вперед, то есть за предстоящие два-три месяца. В этом случае ТСЖ выполнит работы и рассчитывается с исполнителями работ. Это актуально бывает в летние месяцы при подготовке к зиме».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, заявил газете «Известия» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). По его словам, все необходимые поправки будут разработаны до весны 2020 года.

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