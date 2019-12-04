Киев, , 11:29 — REGNUM Данные украинского госказначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета на этот год усугубляются, в частности, бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд.

Об этом сообщил сегодня, 4 декабря, украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт отмечает, что в ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет, по официальным данным, недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов, но на самом деле ситуация еще хуже.

«Если же вычесть майский «подарок» от Нацбанка, который перечислил в бюджет на 17 млрд грн больше, чем закладывалось в бюджет, то недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн», — информирует экономист.

Скаршевский указывает, что самый весомый провал на Украине наблюдается в доходах от таможни — минус 35,7 млрд грн от плана за 11 месяцев 2019 (минус 11% от плана). Более того, доходы от таможни в январе-ноябре 2019 ниже фактических доходов за аналогичный период 2018 — минус 19,6 млрд грн.

«А как же результаты от обещанной борьбы с контрабандой? Вопрос риторический», — отмечает специалист.

По словам эксперта, в целом ожидаемое недовыполнение доходной части госбюджета в 2019 году — минус 80 млрд грн. Скаршевский напоминает, что при этом промышленное производство сокращается уже 5-й месяц подряд, а перерабатывающая промышленность — 6-й.

ИА REGNUM напоминает, что по данным государственной казначейской службы Украины, в ноябре доходы госбюджета за отчетный период составили 88,830 млрд гривен при плане в 97,169 млрд гривен. В целом в январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1% — доходы украинского госбюджета за 11 месяцев составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.