Москва, , 11:28 — REGNUM С января по октябрь 2019 года российские автолюбители приобрели 297 новых электрокаров, что в 2,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом стоит отметить, что 40% авторынка электрических машин занимает модель Jaguar I-Pace. Её за первые десять месяцев приобрели 119 российских автолюбителей.

На втором месте по популярности среди автолюбителей России электрокар Nissan Leaf. За январь-октябрь 2019 года модель купило 114 человек.

Тройку лидеров замыкают электромобили американской автокомпании Tesla. Дилерам бренда за отчётный период удалось реализовать 59 таких машин. Причём больше всего у марки было приобретено кроссоверов Model X — 36 единиц. Электрокаров Model 3 и Model S было приобретено по 13 единиц и 10 единиц соответственно.

Далее по списку идёт модель Renault Twizy. С января по октябрь на дорогах России появилось пять таких авто.

Ранее глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что массовая сборка российского электрокара Zetta должна начаться в начале 2020 года.

На данный момент авто проходит сертификацию.

Читайте также: В 2020 году в Ульяновской области установят 10 «заправок» для электрокаров