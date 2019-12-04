Москва, , 11:36 — REGNUM Пять человек из числа руководителей розничной сети «Магнит» покинули компанию. Об этом 4 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании и источник, знакомый с ситуацией.

Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин и директор по развитию и запуску Сергей Виноградов. Информацию источника об уходе еще и финансового директора Елены Милиновой в компании не подтвердили.

В «Магните» указали, что топ-менеджеры уволены в связи с плановыми кадровыми перестановками и оптимизацией управления отдельными подразделениями. Для периода трансформации бизнеса это нормальный процесс, добавили в компании.

На место покинувших компанию приняты или подбираются другие люди, в двух случаях обязанности ушедших перераспределены.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании из-за разногласий с советом директоров.

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