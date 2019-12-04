Москва, , 11:22 — REGNUM Власти Москвы ставят задачу поднять зарплаты строителям метро. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в эфире «Вести FM».

Он признал, что зарплаты тех, кто спускается в забой — 40−50 тыс. рублей.

«Думаю, мы поправим ситуацию с зарплатой. Ставим себе задачу зарплату поднять», — сказал вице-мэр.

По словам Хуснуллина, расценки устанавливает федеральный центр:

«Мы сейчас этот вопрос ставим на федеральный уровень, нас услышали, и я думаю, что в ближайшее время будут введены решения, мы намерены поднимать зарплату».