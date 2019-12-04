Киев, , 11:22 — REGNUM Одесский припортовый завод и еще 20 крупных украинских госпредприятий будут выставлены на продажу в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, сообщает «Экономическая правда».

К продаже готовят 21 объект, включая Объединенную горно-химическую компанию, «Электротяжмаш», «Президент-отель», шахту «Краснолиманскую», а также доли в компаниях «Турбоатом», «Укрспиртпром», «Коневодство Украины», «Украгролизинг», «Укрлектравы». Кроме того, будут проданы 300 малых предприятий, уточнил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский поручил провести в стране масштабную приватизацию. В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о «рекордах», в частности, о передаче на приватизацию более 330 объектов за неделю.

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