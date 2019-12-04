Москва, , 11:10 — REGNUM Более половины работающих жителей России (51%) планируют 31 декабря трудится на своём посту. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Почти каждый пятый работник (19%) намерен взять отпуск или отгул накануне Нового года. Затруднились ответить трое из десяти опрошенных.

Рвение к работе 31 декабря чаще проявляют сотрудники старше 45 лет (56%) и моложе 34 лет (56%).

Опрос проведен 28 ноября 2019 года в 231 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 1000 работающих граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет работать 31 декабря.

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