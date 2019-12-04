Москва, , 11:01 — REGNUM Эксперты в обновлении авиапарка «Аэрофлота» в 2020 году — в распоряжении авиаперевозчика окажется 31 новое судно, в том числе 11 новых дальнемагистральных лайнеров — видят угрозу туроператорам, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Некоторые специалисты полагают, что «Аэрофлот» таким образом хочет увеличить свое присутствие на рынке выездного туризма и получить большую власть. Они вспоминают случай прошлого года, когда, после увеличения числа рейсов по тайском направлению, билеты банально не раскупали, и многие другие рейсы, заказанные по запросу туроператоров, были убраны. Впрочем, другие специалисты не разделяют такие опасения, и видят в обновлении авиапарка только желание повысить экономическую эффективность и расширить предложения рейсов из Европы в Азию со стыковкой в Москве.

В «Аэрофлоте» объяснили, что для новых больших лайнеров приоритетными направлениями станут Нью-Йорк и Пекин — первые полеты запланированы на конец марта и начало мая соответственно.