Рязань, , 11:02 — REGNUM Более 803 млн рублей выделило правительство России Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее распоряжение, подписанное главой ведомства Дмитрием Медведвым, опубликовано на официальном сайте правительства РФ 3 декабря.

Этот грант предоставлен за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности губернатора региона. Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям. Согласно методике расчёта Рязанская область получит 803 249,6 тысяч рублей.

Всего на выплаты 50 субъектам, которым предоставят гранты по итогам работы, направят 45 млрд рублей.