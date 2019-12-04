Москва, , 10:54 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2019 года начнёт рассмотрение претензий банка «Траст» к АО «Эквилибриум» на сумму свыше 10,7 млрд рублей. Иск подан в связи с долгом, основанным на облигациях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 20 ноября 2019 года, сумма претензий — 10 740 387 156 рублей. Ранее в интервью «Ведомостям» председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказывал, что банк непрофильных активов — собственник двух облигационных выпусков компании «Эквилибриум» (в целом на 10 млрд рублей). Облигации были получены от НПФ, что на сегодня входят в группу «Открытие».

"На средства от их размещения должны были строиться ТРЦ «Подольск молл» и ТРЦ «Ярославка молл». Но проекты реализованы не были — по обоим выпускам летом 2019 года произошёл дефолт», — заявил Соколов.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Эквилибриум» учреждено в августе 2009 года, гендиректор — Алексей Дружинин. Учредители — Алевтина Канюкова и Ольга Романец. Единственным акционером АО на июнь 2019 года была частная компания с ограниченной ответственностью «Селин Би.Ви.» (Амстердам).

На сайте раскрытия информации в конце июля 2019 года появилось сообщение о появлении у эмитента признаков банкротства. Гендиректор «Эквилибриума» сообщил, что компания не способна «удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам», включая выплату зарплаты.