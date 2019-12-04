Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Кредит на развитие городской среды выделил Грузии Азиатский банк развития (АБР). Об этом 3 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, пока были выделены деньги на подготовительные и проектные работы в размере $15 млн. В АБР отмечают, что экономическое положение Грузии привело к миграции населения в Тбилиси, и на столицу страны приходится 70% национального внутреннего продукта. Кроме того, там проживает большая часть городского населения.

Целью программы называется улучшение городской инфраструктуры в стране и развитие туризма.

Напомним, в ноябре был подписан договор между Грузией и Азиатским банком развития на выделение € 255,1 млн на строительство скоростного шоссе между Шорапани и Аргвети.