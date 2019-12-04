Сеул, , 10:56 — REGNUM Южнокорейская косметическая компания Able C&C открыла официальный магазин косметического бренда Missha в Ираке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, первый магазин Missha был открыт в торговом центре Zayoona Mall в Багдаде. Известно, что это первый магазин южнокорейской косметической компании, открытый на Ближнем Востоке.

В компании отметили, что Ирак ежегодно импортирует косметические средства на общую сумму 240 млрд вон (~$200 млн), поэтому было принято решение открыть косметический магазин в торговом центре с проходимостью около 25 тыс. человек в день.

«Рынок Ирака, находится в зачаточном состоянии. Мы намерены стать лидерами на косметическом рынке Ирака, предлагая покупателям высококачественные средства по уходу за кожей», — сообщил официальный представитель Able C&C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года косметическая компания Able C&C открыла два официальных магазина косметического бренда Missha в Белоруссии.

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